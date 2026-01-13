Известный продюсер высказался о завершении карьеры Долиной

Плохие продажи билетов на концерт певицы Ларисы Долиной являются формой общественного осуждения, но говорить о завершении карьеры артистки рано. Такое мнение высказал News.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

Ранее стало известно, что на первый в 2026 году московский концерт Долиной продано только 18 билетов из 91. При этом цена за место в московском баре Petter, где должно пройти выступление, варьируется от 9,5 до 18,5 тыс. рублей.

По словам продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, то, что на концерт Долиной продано всего 20% от общего числа билетов, говорит о несогласии общества с действиями певицы и осуждении ее из-за скандала с квартирой.

«Я не берусь говорить, что карьера Долиной уже завершена, но то, что большое количество поклонников не поддерживает ее действия, это очевидно. Полагаю, в ближайшее время фанаты так и не будут ходить на ее концерты, вот так вот голосуя рублем», — пояснил Рудченко.

Певица Лариса Долина оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры в Москве. Завершив сделку, артистка заявила, что действовала под влиянием мошенников и не стала передавать недвижимость покупательнице Полине Лурье. В итоге суд первой инстанции и апелляционный суд оставили спорную квартиру артистке, но не обязали ее вернуть деньги. Однако Верховный суд встал на сторону покупательницы и вынес решение, что недвижимость должна принадлежать ей.

Долина в январе может остаться без зрителей на концерте в Москве

Несмотря на решение суда, квартира до сих пор не передана Полине Лурье. Представитель покупательницы отмечал, что сделка не была завершена из-за неявки Долиной. А адвокат артистки Мария Пухова сообщила, что адвокат Лурье Светлана Свириденко отказалась подписывать акт приема-передачи жилья из-за некорректной даты в документе.