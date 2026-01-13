Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с мужем — фигуристом Евгением Плющенко. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость рассказала, что встретилась со спортсменом 19 лет назад, в 2007 году, на Трафальгарской площади в Лондоне в рамках фестиваля «Русская зима».

«Евгений представлял заявку на проведение Олимпийских игр — 2014 в Сочи, а я была с Димой Биланом, который был хедлайнером фестиваля в Лондоне!» — пояснила она.

© Соцсети

На размещенных кадрах Рудковская позировала рядом с Плющенко в коричневой шубе, с распущенными волосами и с макияжем в естественных тонах. Фигурист предстал перед камерой в черном пальто.

«Параллельная реальность сейчас, превратившаяся в большую историю любви и семейной жизни, в которую долгое время никто не верил. На следующий год — юбилей», — указала автор поста.

В декабре 2025 года у Евгения Плющенко возникли осложнения после пластики у хирурга Тимура Хайдарова.