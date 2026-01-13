Ожидание vs Реальность: в Сети всплыло неудачное фото Кудрявцевой

Телеведущая сейчас отдыхает в жарком Сингапуре, где активно фотографируется. Один из кадров получился особенно забавным.

Российская телеведущая и певица Лера Кудрявцева решила сменить обстановку и отправилась в долгожданный отпуск. На этот раз ее выбор пал на жаркий Сингапур. Звезда активно делится фотоснимками из поездки. И не все они оказываются идеальными.

Пару часов назад в блоге Леры появился снимок, который явно выбивается из лаконичной ленты. На фото она позирует в окружении цветущих орхидей, но что-то пошло не так. Вместо привычного образа роковой красавицы мы видим максимально «живой» момент. Подруга Кудрявцевой запечатлела ее с приоткрытым ртом и слегка потерянным взглядом.

«Попросила подружку красиво сфотографировать», — иронично подписала кадр звезда.

© Соцсети

Подписчики оценили юмор теледивы и поспешили поддержать ее в комментариях. Вместо критики на Леру обрушилась волна теплых комплиментов. Фанаты отметили, что такие неудачные кадры гораздо лучше постановочных фотосессий.