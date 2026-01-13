«Ужасные последствия»: в Сети раскритиковали преображения дочери Маликова

Дочь Дмитрия Маликова Стефанию раскритиковали в сети из-за чрезмерной худобы. Накануне 25-летняя наследница исполнителя поделилась у себя на странице свежими снимками в желтом бикини, голубой рубашке и бейсболке. Публикация привлекла внимание множества подписчиков Маликовой. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Один из пользователей социальной сети призвал девушку остановиться и больше не терять вес.

«Хотя бы родители забили тревогу — анорексия ведь с определенного этапа уже неизлечима и последствия ужасные для здоровья», — написал юзер.

Радикальные преображения Стефании начались в конце прошлого года. В ноябре она опубликовала несколько роликов, снятых во время тренировки. На видео у Маликовой отчетливо выделялись накачанные мышцы рук и пресса, а также «выпирающие кости». Тогда в сети поползли первые слухи о возможном расстройстве пищевого поведения у дочери артиста.

