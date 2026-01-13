Глафира Тарханова рассказала о давней договоренности с мужем: «Я не снимаюсь обнажённой»

Актриса Глафира Тарханова счастлива в браке с актёром Алексеем Фаддеевым 20 лет. В беседе с Леди Mail артистка поделилась размышлениями о супружеской жизни, личных границах и запрете на съёмки в откровенных сценах.

Актриса отметила, что крепкий брак — это прежде всего работа над собой. Говоря о двадцатилетнем союзе с супругом, она подчеркнула важность взаимного уважения профессиональной свободы.

«Я благодарна мужу за то, что в профессиональном плане каждый идёт своим путём, без ограничений. Для творческих людей это особенно важно», — поделилась Глафира.

Тарханова рассказала, что ещё 20 лет назад договорилась с Алексеем по поводу съёмок в откровенных сценах. Актриса чётко обозначила личные границы, установленные в семье.

«Я не снимаюсь обнажённой — это наша договорённость ещё 20‑летней давности. В кино есть свои секреты, пусть они таковыми и останутся», — рассказала артистка.

По словам Глафиры, в основе её семейного благополучия лежат три ключевых принципа: постоянная работа над собой, уважение профессиональной самореализации партнёра и чёткое понимание общих целей.

