Трагедия в личной жизни и раскол в театре: судьба Сергея Газарова

В юности Сергей Газаров едва не провалился на конкурсе в ГИТИС из-за выраженного акцента, однако смог решить проблему лишь за год. В дальнейшем он станет не только известным актером, но и талантливым худруком. Starhit вспомнил историю знаменитости и его личную трагедию в день его 68-летия.

Сорвался из Баку

Сергей родился в Баку 13 января 1958 года. Он был одним из троих детей в семье, которой приходилось ютиться в крошечной комнате: три метра там приходилось на прихожую и кухню, а еще пять — на спальню. Все изменилось, когда отец возглавил карамельную фабрику.

«Только когда мне исполнилось два года, папа получил трехкомнатную квартиру… Мама работала бухгалтером в автопарке, но из-за гипертонии со временем стала домохозяйкой. У нее на всех хватало тепла, нежности, и этим она уравновешивала папу с его жестким характером», — вспоминал Газаров.

Предприимчивый отец развивал у ребенка стремление к труду. Уже в 14 лет Сергей подрабатывал на фабрике отца, собирая коробки. Юноша рос артистичным, хотя в местный театральный вуз Газаров не поступил из-за заваленного экзамена по русскому языку. В результате будущий артист стал вольнослушателем на архитектурном факультете. На второй год учебы Газарова снова потянуло к актерству: он сорвался из Баку в Москву, где рискнул поступить в ГИТИС. Там Олег Табаков разглядел потенциал молодого человека.

«Видимо, его зацепил мой природный темперамент — а ничего другого у меня и не было. Но Олег Павлович поставил условие: "Если через год речь не исправишь, то уедешь обратно к своим гранатам и хурме". Спасла меня прекрасный педагог по сценической речи Валентина Павловна Горенкова — акцент исчез», — делился Газаров.

Сергей оказался на звездном курсе вместе с Андреем Смоляковым, Еленой Майоровой и Игорем Нефедовым. После окончания вуза Газаров устроился в «Современник», а после перешел в «Табакерку». Табаков настолько доверял ученику, что создавал спектакли вместе с ним. Уже в 1991 году Сергей дебютировал как режиссер с постановкой «Ревизор» — за нее артист даже удостоился ежегодной награды.

В кино актер стал сниматься еще в 80-е годы, однако получал в основном эпизодические роли. Например, он играл гостя в трагикомедии «Родня», Петра в «Ромео и Джульетта». Первым ключевым персонажем стал Рауль Санчес из «Выигрыша одинокого коммерсанта».

В 90-е годы Газаров, как и многие актеры, столкнулся с кризисом индустрии. Когда ему не хватало денег, то он брался за любую работу — таксовал, испытав «все, что положено», а однажды даже пробовал продать вертолет. В 00-е годы ситуация в жизни Газарова изменилась. Сперва он промелькнул в «Убойной силе», «Турецком гамбите» и «Докторе Живаго», а в драме «12» перевоплотился в седьмого присяжного. В дальнейшем его увидели еще в ряде проектов, однако все чаще Газарова стали воспринимать как режиссера.

Режиссерская карьера

Хотя Сергею нравилось сотрудничество с Табаковым, личные амбиции заставили его сепарироваться от учителя. Вскоре он открыл свою кинокомпанию, назвав ее именами сыновей. Он снял одну из серий проекта «Империя под ударом» и телесериал «Сыщик Путилин», после чего переключился на театр. Уже позднее, в 2019 году, режиссер поставил новую версию «Ревизора» в Театре Олега Табакова, ну а через год стал худруком Театра Армена Джигарханяна.

«С Арменом Борисовичем меня очень многое связывает — он играл у меня в фильмах и спектаклях, в конце 90-х я три года был главным режиссером в его театре. А однажды он спас мне жизнь. Я попал в дикую аварию, ребро пробило легкое — произошел пневмоторакс. Меня неправильно лечили. И если бы я не позвонил Армену Борисовичу и не попросил помощи, неизвестно, чем бы все кончилось…», — отмечал Газаров.

В 2021 году театр переименовали в «Прогресс. Сцена Армена Джигарханяна». Но это были не все перемены: после ухода Александра Ширвиндта с поста худрука Театра Сатиры его место тоже занял Сергей Газаров. В одном из интервью режиссер говорил о перспективе слияния учреждений, что многие находили сомнительным. Вскоре инсайдеры стали заявлять о расколе между артистами.

«Слияние двух трупп всегда процесс болезненный. У нас случился в некотором смысле прецедент: труппа Театра сатиры стала почти в два раза больше. Требуется время, чтобы театр стал единым организмом. Однако я рад, что у нас теперь почти 120 человек. И четыре сцены с разной концепцией», — отмечал режиссер.

Новые обвинения посыпались на Газарова после смерти Ширвиндта в марте 2024 года. Сперва худрука осудили за перенос вечера памяти покойного на июль, а после — за отмену спектакля «Где мы?», в котором блистал актер. Режиссер пояснял, что зрители шли на постановку ради легенды, и делать проект без актера было бы неправильно.

Уже в июне 2024 года стало известно, что Газарова на посту худрука заменит Евгений Герасимов. Актеры Театра Сатиры отрицали, что перемена хоть как-то связана со смертью Ширвиндта и последующей критикой Сергея Ишхановича. После ухода с поста худрука режиссерская карьера не прекратилась. Газанов все еще ставит спектакли сразу на нескольких площадках — в Театре Сатиры, Мастерской «12» Никиты Михалкова и «Современнике».

Личная трагедия

Первую большую любовь Газаров встретил в «Современнике» в начале 80-х годов — его женой стала Ирина Метлицкая. По словам режиссера, она была не просто красивой женщиной — в ней была «тайна», о которой «мечтает любой мужчина». Метлицкая родила мужу сыновей Никиту и Петра. В 1995 году у нее диагностировали рак крови, а в 1997 году Ирина умерла.

«Однажды, когда Ира еще не знала, что больна, она как-то очень внимательно посмотрела на меня и сказала: "А ты знаешь, что ты меня похоронишь?" Я был ошарашен и попытался все перевести в шутку, но Ира взглядом договорила свою мысль — она умела говорить взглядом. Я увидел, как в этот миг в ее глазах блеснула остановка жизни, словно кто-то сверху ей подсказал будущее», — рассказывал режиссер.

На новый брак Газаров решился лишь спустя 10 лет: маркетолог Елена родила режиссеру сына Степана. Мать Метлицкой рассуждала, что женщина больше подходит вдовцу, чем его дочь, поскольку является более самодостаточной. При этом режиссер продолжает хранить память о своей первой супруге.