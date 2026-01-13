«Потрясло знатно»: Ида Галич рассказала о страшном полете на Камчатку

Телеведущая Ида Галич рассказала о страшном перелете в Петропавловск-Камчатский на фоне урагана. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Галич рассказала, что отправилась на Камчатку на съемки нового фильма. В Петропавловске-Камчастком выпало много снега: рейсы отменяли или перенаправляли в другие города.

«Потрясло нас знатно, но зато мы сели ровно там, куда целились! Из-за сильнейшего урагана нас пугали посадкой и на Сахалине, и в Хабаровске, и другими городами. Ребята уже искали как и куда меня приютить. Отменены все автобусы до 15:00, дороги занесены снегом, почти не работают магазины, и едальни, и внимание — наш самолет первый, который смог произвести посадку. Все остальные разворачивались в другие города. Я — кроличья лапка, четырехлистник или подкова, в конце концов!», — рассказала Галич.

Знаменитость добавила, что провела в небе 8 часов 30 минут. За это время она съела две закуски и одно горячее блюдо, попробовала мороженное, прочитала около 90 страниц и сыграла 15 партий в тетрис. При этом поспать у Галич не получилось.