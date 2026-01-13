После хейта в адрес Костюшкина эксперт объяснила желание звезд оголяться

На певца Стаса Костюшкина в соцсетях обрушилась жесткая критика за его стремление оголять торс на камеру и носить слишком открытую одежду. Как ответила международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова, другие популярные личности не реже подвергаются хейту из-за своих образов, однако звезды – это единственные люди, обладающие исключительным правом на выход в свет даже в самых откровенных нарядах.

«Мы часто наблюдаем, как некоторые, в том числе и звезды преклонного возраста, нет-нет да выходят на красные дорожки и иные мероприятия в образах, где невооруженным взглядом можно увидеть те зоны, которые зачастую принято скрывать под одеждой. Но на то они и звезды, чтобы поражать и удивлять», — заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей, отметив, что законы этикета позволяют такое поведение в отношении популярных артистов.

По словам Холговой, демонстрировать фигуру этикет позволяет и людям с обычным статусом – например, носить короткие юбки, декольте и так далее. Однако даже у селебрити нет права нарушать строгие законы этикета и протокола – так, ни в коем случае нельзя выходить на публику в абсолютно обнаженном виде – это строго табу, заключила специалист.