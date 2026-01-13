Барановская увезла детей от Аршавина к ледникам

Телеведущая вместе с детьми отправилась в экстремальное путешествие по Аргентине. В своих соцсетях она поделилась кадрами с ледника Перито-Морено.

© WomanHit.ru

Юлия Барановская известна публике не только как успешная телеведущая, но и как многодетная мама. Она в одиночку воспитывает троих детей, рожденных в союзе с футболистом Андреем Аршавиным. Несмотря на то что спортсмен ушел из семьи, звезда сумела отлично воспитать Артема, Яну и Арсения. Теледива признается, что дети — главный приоритет в ее жизни.

© Соцсети

Некоторое время назад звездная семья отправилась за порцией экстрима в Аргентину. В своих соцсетях Юлия поделилась захватывающими кадрами из Патагонии. Семья выбрала активный отдых и отправилась к знаменитому леднику Перито-Морено на каяках.

«Мы с детьми очень любим каякинг. Дошли до стены одного из самых известных ледников в мире... В полной тишине слушали, как он разговаривает. Это было волшебно...», — написала Барановская.

Подписчики Юлии пришли в восторг от смелых кадров с детьми. В комментариях многие восхитились невероятной природной красотой, а также похвалили телеведущую за ее подход к воспитанию. Многие подчеркнули, что такие яркие впечатления гораздо ценнее любых подарков.