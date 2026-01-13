«Котик и сметана»: в Сети обсуждают жаркие кадры Дибровой и Товстика

После громкого развода с шоуменом Полина нашла счастье в новых отношениях. Недавно возлюбленные устроили эффектную фотосессию в пустыне, показав идиллию в паре.

© Соцсети

Прошлый год принес серьезные перемены в семью Дмитрия Диброва. Шоумен и его супруга Полина официально развелись после 16 лет брака. Причиной разрыва стали новые отношения женщины — она закрутила роман с предпринимателем Романом Товстиком. Пара уже перестала скрываться от публики и открыто демонстрирует свои чувства.

Недавно возлюбленные улетели в жаркий Дубай. Полина активно ведет блог, поэтому сразу же поделилась кадрами с отдыха. Вместе с Романом Товстиком она устроила эффектную фотосессию в пустыне. Бывшая жена Дмитрия Диброва позировала на руках у любимого мужчины.

«Не получить желаемое — это иногда и есть везение. Когда просто не интересно. Любовь — офигительное чувство и сила», — написала Полина.

Подписчики многодетной мамы пришли в восторг от увиденного. В комментариях под публикацией — сплошные «сердечки» и комплименты. Большая часть пользователей Сети считает, что после развода Полина обрела истинное счастье.

© Соцсети

«Вы очень красивая женщина и прекрасная мама. И сейчас вы светитесь от счастья. И ваш любимый человек тоже светится», «Вот это пара! Они созданы друг для друга», «Это красивая пара! Котик и сметана! Обожаю», — отреагировали фолловеры Дибровой.