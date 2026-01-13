Отказ от дочери и новые роли: где сейчас Александр Головин

Сегодня звезда сериала «Кадетство» Александр Головин празднует 37-й день рождения. Чего актер успел достичь к этому возрасту, и как сложилась его личная жизнь, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Александр Головин родился 13 января 1989 года в чешском городе Брно и с девятилетнего возраста начал свою карьеру в модельном агентстве дизайнера Вячеслава Зайцева. Известен зрителям он стал, сыграв Максима Макарова в сериале «Кадетство».

Всего в его фильмографии более 90 работ, в том числе роли в картинах «Повелитель луж», «Папины дочки», «Крыша», «12 месяцев», «Женщины против мужчин», «Гражданин Никто», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Позывной Журавлик».

При этом актер не останавливается на достигнутом. В 2025 году он сыграл в комедиях «Мой папа — медведь», «Не одна дома — 2», «Афоня» и «Клевый YLove». Также он задействован в постановке «Форс-мажор» и других проектах.

Личная жизнь

В 2017 году во время съемок фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» у Александра Головина закрутился роман с гримером Светланой Белогуровой. В 2018 году у них родилась дочь Оливия. А в 2019 году, по словам гримера, актер отказался от ребенка.

«Я звонила ему, писала. Единственное, что он ответил мне: «Свет, я не против сделать ДНК-тест». Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве», — рассказывала она.

В итоге экспертиза ДНК подтвердила отцовство, по решению суда Головин обязан платить алименты на дочь.

В 2023 году актер женился на своей коллеге Александрой Поповой, с которой познакомился на съемках.

Отношение к спецоперации

Публично Александр Головин не комментировал спецоперацию, однако в апреле 2023 года посетил московский пункт отбора на контрактную службу. Он пожелал контрактникам «только успехов», назвав их «настоящими мужчинами и защитниками Родины».

Кроме того, Головин задействован в съемках комедии об СВО «Обратная сторона медали». В сериале рассказывается о группе добровольцев, прибывших в зону боевых действий, их ошибках, курьезных и опасных ситуациях, в которых они оказываются, а также и об их достижениях.

Напомним, что в августе 2025 года звезду «Кадетства» Александра Головина объявили в розыск судебные приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов, большая часть из которых была выписана за превышение скорости. По данным СМИ, три года артист приблизился к «юбилею» — 40 судебных производств.