Киркоров взял аскезу на роскошь

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о новой идее народного артиста России Филиппа Киркорова. Малахова цитирует «Пятый канал».

По словам шоумена, Киркоров взял аскезу на полгода на роскошь, а именно коллекционирование арт-объектов. Малахов объяснил, что пока певец хочет обдумать происходящее в его жизни.

«Филипп занят собиранием арт-объектов в виде красивых сумок, скульптур», — объяснил телеведущий.

Кроме того, Малахов выразил уверенность, что дочь артиста Алла-Виктория тоже еще скажет свое слово в моде и искусстве.

«Она еще даст всем прикурить, поверьте», — заключил он.

Накануне Киркоров рассказал, что его дети избегают публичности.