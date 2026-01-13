«Я тоже собой что-то представляю!» Ирине Апексимовой — 60

Газета.Ru
Актриса Ирина Апексимова в 2007 году 
© Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press
Актриса Ирина Апексимова на ХХII Московском международном кинофестивале, 19 июля 200 года 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Актер Валерий Николаев с женой, актрисой Ириной Апексимовой, и их дочерью Дарьей 
© Gennadii Usoev/Global Look Press
Актриса Ирина Апексимова с дочерью Дарьей в 2006 году 
© Gennadii Usoev/Global Look Pres

Директор Театра на Таганке актриса Ирина Апексимова с дочерью Дарьей Авратинской на балу дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве, 3 ноября 2016 
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
Актриса Ирина Апексимова и президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко (слева направо) перед премьерой фильма режиссера Виктора Шамирова "Игра в правду" во время Одесского международного кинофестиваля, 13 июля 2013 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Ирина Апексимова поздравляет руководителя Государственного театра наций Михаила Чигиря во время празднования его 60-летнего юбилея в Москве, 1 февраля 2006 года 
© Саверкин Александр/ТАСС
Актриса Ирина Апексимова в роли Жанны д'Арк в сцене из спектакля "Мистерия о Жанне д'Арк" на сцене театра им. Федора Волкова, Ярославль, 23 августа 2008 года 
© Метелица Сергей/ТАСС
Актриса Ирина Апексимова (на первом плане) во время отдыха на одном из пляжей Сочи, 10 июня 2007 года 
© Матыцин Валерий//ТАСС

Актриса Ирина Апексимова в роли Каменной Княжны в фильме "Книга мастеров", октябрь 2009 года 
© Walt Disney Pictures/РИА Новости
Директор театра Романа Виктюка актриса Ирина Апексимова на сцене в Москве, 9 августа 2012 года 
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Актриса Ирина Апексимова участвует в II благотворительном театральном велозаезде "ТеатРалли" в Москве, 10 сентября 2017 года 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Директор Театра на Таганке актриса Ирина Апексимова (в центре) во время сбора труппы перед открытием 62-го театрального сезона, Москва, 18 июля 2025 года 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Директор Театра на Таганке актриса Ирина Апексимова и актер Гоша Куценко во время церемонии вручения премии имени Владимира Высоцкого "Своя колея" в Государственном Кремлевском дворце в Москве, 21 декабря 2017 года 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актеры Ирина Апексимова в роли Любови Андреевны Раневской и Александр Резалин в роли Леонида Андреевича Гаева в сцене из спектакля "Вишневый сад" в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке, 16 апреля 2021 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости
ктриса Ирина Апексимова в роли Любови Андреевны Раневской в сцене из спектакля "Вишневый сад" в постановке режиссера Юрия Муравицкого в Московском театре на Таганке, 16 апреля 2021 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости
Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова в 2023 году 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Актеры Александр Зарядин в роли Германа и Ирина Апексимова в роли Пиковой дамы в спектакле "Пиковая дама" режиссера Дениса Азарова на Основной сцене Театра на Таганке в Москве, 9 октября 2024 года 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Лауреат театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в оперетте/мюзикле" ("Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит"), директор Театра на Таганке Ирина Апексимова во время церемонии вручения премии в Москве, 15 апреля 2018 года 
© Владимир Вяткин/РИА Новости

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова во время пресс-конференции, приуроченной к 100-летию со дня рождения режиссера Юрия Любимова, Москва, 31 января 2017 года 
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Директор Театра на Таганке актриса Ирина Апексимова выступает во время сбора труппы перед открытием 60-го театрального сезона, Москва, 1 августа 2023 года 
© Илья Питалев/РИА Новости

13 января 2026 года заслуженная артистка России, актриса Ирина Апексимова отмечает 60-летний юбилей. Хотя ей с трудом удалось поступить в вуз, она прошла творческий путь от кордебалета до директора Театра на Таганке, полюбившись зрителям не только театра, но и кино.

Апексимова родилась в Волгограде, в семье пианиста и баяниста Виктора Апексимова и хормейстера Светланы Апексимовой. Когда будущей актрисе было восемь лет, ее родители развелись, а в 13-летнем возрасте девочка вместе с матерью и братом переехали в Одессу.

Апексимова с детства мечтала стать певицей, а потому она пошла учиться в специализированный театральный класс. Получив аттестат в 1983 году, она отправилась в Москву, где попыталась поступить в театральный вуз, однако ее не взяли из-за слишком сильного одесского акцента.

Вернувшись домой, она устроилась актрисой кордебалета в Одесском академическом театре музыкальной комедии. На следующий год ей снова не удалось поступить в вуз. Тогда Апексимова стала частью трупы театра в родном Волгограде, а в 1985 году переехала в Москву.

В 1986 году девушке наконец удалось избавиться от говора и поступить в мастерскую Олега Табакова Школы-студии МХАТ, которую она окончила в 1990 году. Ее сразу взяли в труппу в МХТ имени А.П. Чехова, где она прослужила 10 лет. Кроме того, в 1987 году состоялся кинематографический дебют Апексимовой в драме «Башня» режиссера Виктора Трегубовича. В 1994 году актриса получила приз за лучшую женскую роль на Парижском кинофестивале за короткометражный фильм «Октябрь», снятый Абдеррахманом Сиссако.

В 2000 году Апексимова основала собственное театральное агентство и занялась постановкой спектаклей в сотрудничестве с режиссером Романом Виктюком. С 2012 года актриса стала директором его театра, а в 2015 году покинула пост, поскольку была назначена директором Московского государственного театра на Таганке.

Спустя пять лет артистка стала совмещать эту должность с управлением театром «Содружество актеров Таганки», а в 2021 году под ее руководством две труппы объединились, завершив 30-летний раскол.

Несмотря на руководящую должность, Апексимова продолжает сама выходить на сцену. В интервью журналу BURO. она объяснила, как ей удается совмещать творческую и организационную работу:

«Все люди разнообразны и многогранны. Если ты артист, это не значит, что ты должен всю жизнь подчиняться. Какая-то часть меня приспособлена к тому, чтобы подчиняться режиссеру. Другая часть моей личности говорит: «Ребята, подождите, я тоже собой что-то представляю!»