Шэрон Осборн жёстко раскритиковали из‑за планов выпустить алкогольную линейку в честь Оззи

Решение Шэрон Осборн вызвало бурю негодования у поклонников и борцов с зависимостями. По данным RadarOnline, она собирается вывести на рынок фирменную серию спиртных напитков как дань памяти своему ушедшему из жизни супругу — Оззи Осборну. И это при том, что сам Оззи долгие годы сражался с пристрастием к алкоголю и запрещённым веществам.

По данным из официальных документов, 73‑летняя Шэрон оформила заявку на товарный знак Back To The Beginning. Название отсылает к последнему выступлению Оззи в Бирмингеме — оно состоялось в минувшем году, незадолго до его кончины в 76 лет после изнурительной борьбы с болезнью Паркинсона.

Тем не менее намерение Шэрон ассоциировать наследие мужа с алкогольной продукцией встретило массовое осуждение — особенно на фоне многолетней истории зависимостей Оззи.

«Это странный, безвкусный и отвратительный шаг. Все знают, что Оззи не раз чуть не погубил себя алкоголем и наркотиками. Превращать это в бренд — странно, словно превращать его боль в прибыль», — поделился инсайдер из близкого окружения супругов.

Впрочем, один из друзей Осборнов выступил в защиту нового проекта Шэрон. По его мнению, это может стать своеобразной одой «грубой искренности» Оззи, а не прославлением его тёмных сторон.

