Бруклин Бекхэм повторил поступок отца Дэвида для своей жены Николы Пельтц

И хотя Бруклин Бекхэм напрочь отказывается общаться с Викторией и Дэвидом, кое-чему он всё-таки у них научился. Вероятно, насмотревшись на то, как родители обожают друг друга, Бруклин решил последовать их примеру и начал с малого — с подарков. Daily Mail пишет, что старший сын звёздной пары повторил роскошный сюрприз Дэвида Виктории.

Бруклин преподнёс своей супруге Николе Пельтц букет шикарных белых роз, в точности похожий на тот, что Дэвид подарил Виктории на 51-летие, а также бутылку любимого вина своей мамы стоимостью пять тысяч фунтов стерлингов (более 500 тысяч рублей).

«Особая бутылка для особого дня», — высказался Бруклин о подарке в личном блоге.

Тем временем отношения Бекхэма с родителями оставляют желать лучшего. На днях он заблокировал их в соцсетях, заранее уведомив об этом в официальном письме. Теперь все их разговоры, включая попытки примирения, будут проходить только в частном порядке и через адвокатов. Никола, которой несколько дней назад исполнился 31 год, тоже не отстаёт: она удалила из своих социальных сетей любые упоминания о семье мужа.