Трагедия звезды «Голоса» Кунгурова: вот о чем он писал перед самой смертью

Евгений свел счеты с жизнью весной 2024 года. Перед своей гибелью 40-летний артист сильно страдал и просил о помощи.

Смерть звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова до сих пор вызывает острые дискуссии. 40-летний артист покончил с собой в апреле 2024 года. Общественность была в недоумении. О гибели мужчины было даже снято несколько передач. Сегодня об этом высказалась и адвокат Маргарита Гаврилова. В своем личном блоге она обнародовала личные сообщения Евгения, свидетельствующие о его тяжелом психическом состоянии. Ранее певец лежал в специализированной клинике.

В своих письмах к врачам Кунгуров описывал невыносимые страдания. Артист жаловался на потерю связи с реальностью и отсутствие чувствительности в теле. Он признавался, что находится на грани гибели и чувствует, как его душа буквально исчезает. Евгений страдал от сильного сердцебиения и постоянной слабости. Мужчина писал, что его «душа отлетела».

Адвокат считает, что трагедии можно было избежать. Проблема заключалась в цене лечения и равнодушии окружающих. Сутки в клинике стоили 7 тысяч рублей, а общая сумма долга за терапию превысила 90 тысяч. Из-за отсутствия московской прописки врачи предлагали Кунгурову искать способы лечиться бесплатно через связи.