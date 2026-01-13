Бургеры и поцелуи: как проводят будни Алексей Воробьев и его жена

Шоумен и его избранница Аида Гарифуллина показали семейную идиллию во время готовки ужина. Эти счастливые кадры мгновенно получили отклик в Сети.

© WomanHit.ru

Личная жизнь популярного российского шоумена Алексея Воробьева долгое время оставалась загадкой для прессы и поклонников. Однако весенние новости по-настоящему шокировали общественность. Дело оказалось в том, что 37-летний артист официально подтвердил свои отношения с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Известие о свадьбе пары стало одной из главных сенсаций года. Возлюбленные тщательно скрывали свой союз от посторонних глаз.

Накануне Алексей и Аида опубликовали новый совместный ролик в личных социальных сетях. Действия видео происходили на кухне — пара вместе готовила ужин. Они не скрывали страсти друг к другу и целовались. Милую публикацию супруги сопроводили короткой подписью: «Время для бургеров».

© Соцсети

Подписчики бурно отреагировали на семейные кадры артистов. Пользователи Сети отметили невероятную гармонию в их отношениях. Большинство фолловеров сошлись во мнении, что между Алексеем и Аидой видна настоящая химия.