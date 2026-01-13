Звезда фильма «Крёстный отец» Марлон Брандо мог быть биологическим отцом младшего сына Майкла Джексона. Об этом пишет RadarOnline. По его данным, эта теория заговора набирает популярность. Предполагается, что актёр мог пожертвовать свою сперму, чтобы помочь Джексону завести ребёнка от суррогатной матери.

Слухи об этом дошли и до семьи покойного поп-короля. Ситуация кажется всем довольно странной, а дети Майкла с трудом могут поверить в это. Однако, как уточняется, на данный момент появились новые подробности, связывающие Брандо с появлением Принса Майкла Джексона II на свет.

«Сейчас это в значительной степени считается фактом, даже если семья никогда не подтверждала это публично. Однако только недавно начали обсуждаться предположения о том, что Марлон Брандо, возможно, был одним из тех, кто помог ему стать отцом, потому что сам он этого сделать не мог», — пояснил инсайдер.

По его словам, Марлон и Майкл были достаточно близки, и именно поэтому долгое время эта история держалась в строжайшем секрете.

Ходят слухи, что Джексон обращался к донорам спермы для зачатия всех своих троих детей.