Кристина Асмус показала фото бойфренда, личность которого держит в тайне

Кристина Асмус, которая вот уже несколько месяцев интригует поклонников своим романом с загадочным незнакомцем, показала фотографии с их совместного отдыха. В личном блоге в запрещённой соцсети актриса опубликовала несколько снимков, на которых показала избранника — правда, только со спины. И хотя лица его разглядеть невозможно на этих фото, одно ясно: рядом с ним Асмус сияет от счастья.

«Сказочное», — коротко подписала снимки Кристина. К слову, отдыхает она действительно в сказочном месте — на Бали.

© Соцсети

Напомним, впервые о новом романе звезды «Интернов» заговорили в мае прошлого года. А только в сентябре Асмус подтвердила, что действительно состоит в отношениях. Она опубликовала несколько снимков с совместного уикенда, на которых её бойфренд предстал также со спины.