«Пожилая больная женщина»: Сухоруков заявил о разочаровании в Пугачевой
Скандальное интервью певицы Аллы Пугачевой изменило мнение многих российских звезд. Актер Виктор Сухоруков в беседе с журналистами заявил, что сильно разочаровался из-за поведения артистки.
Он отметил, что всегда искренне восхищался Пугачевой и воспринимал ее как явление эпохи. Однако недавние высказывания артистки произвели на него тяжелое впечатление.
— Вот дала большое интервью плохому журналисту — оно нашумело. Интервью домашнее, женское, меркантильное, — высказался Сухоруков.
При этом он подчеркнул, что для него певица навсегда будет значимой фигурой, но именно в контексте прошлого. Современный образ артистки, по мнению актера, уже не имеет ничего общего с прежней Пугачевой.
— Сегодня это пожилая больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня Алла Пугачева — это не та певица, — цитирует актера KP.ru.
Дети юмориста Максима Галкина* и Пугачевой могут остаться без российских паспортов. У 12-летних Лизы и Гарри отсутствуют необходимые отметки о гражданстве в свидетельствах о рождении, которые стали обязательными после переезда семьи в Израиль.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.