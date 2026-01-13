Скандальное интервью певицы Аллы Пугачевой изменило мнение многих российских звезд. Актер Виктор Сухоруков в беседе с журналистами заявил, что сильно разочаровался из-за поведения артистки.

Он отметил, что всегда искренне восхищался Пугачевой и воспринимал ее как явление эпохи. Однако недавние высказывания артистки произвели на него тяжелое впечатление.

— Вот дала большое интервью плохому журналисту — оно нашумело. Интервью домашнее, женское, меркантильное, — высказался Сухоруков.

При этом он подчеркнул, что для него певица навсегда будет значимой фигурой, но именно в контексте прошлого. Современный образ артистки, по мнению актера, уже не имеет ничего общего с прежней Пугачевой.

— Сегодня это пожилая больная женщина, чем-то неудовлетворенная. Сегодня Алла Пугачева — это не та певица, — цитирует актера KP.ru.

Дети юмориста Максима Галкина* и Пугачевой могут остаться без российских паспортов. У 12-летних Лизы и Гарри отсутствуют необходимые отметки о гражданстве в свидетельствах о рождении, которые стали обязательными после переезда семьи в Израиль.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.