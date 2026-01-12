Названа дата выхода нового сезона шоу «Голос»

Премьера 14 сезона шоу «Голос» состоится 23 января. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Первого канала.

Ведущей проекта снова выступила Яна Чурикова. В кресле наставников оказались Владимир Пресняков, Пелагея, Анна Asti и Ильдар Абдразаков. В конкурсе поучаствовали 108 артистов со всей России и республик бывшего СССР.

23 декабря Анна Asti (Анна Дзюба – настоящее имя) сорвала первый съемочный день 14 сезона «Голоса». Срыв съемок по болезни члена жюри стал первым в истории проекта.

Как оказалось, Дзюба заболела гонконгским гриппом. Она жаловалась на общую слабость организма, температуру около 39°, насморк и больное горло.

Чурикова отмечала, что болезнь Asti катастрофично сказалась на графике съемок шоу.

Asti сделала все, чтобы восстановиться, и во второй запланированный съемочный день вернулась в кресло наставника. По данным издания «СтарХит», работа из-за состояния здоровья давалась ей непросто.

