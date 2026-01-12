Судебные приставы подтвердили возбуждение производства о выселении Долиной

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов России подтвердили "РГ" информацию о возбуждении исполнительного производства в отношении Ларисы Долиной. Напомним, речь идет о выселении народной артистки из проданной ею квартиры.

"В ГУФССП России по г. Москве возбуждено исполнительное производство в отношении Долиной Л.А., - сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ведомства. - Сотрудниками органа принудительного исполнения осуществляются меры принудительного исполнения в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Напомним, в конце прошлого года Мосгорсуд удовлетворил иск о выселении Ларисы Долиной. До того Верховный суд России поставил точку в споре, признав сделку о продаже квартиры действительной. Таким образом, покупательница квартиры является полноправной хозяйкой. Вопрос лишь в том, когда новая хозяйка сможет войти в свое жилье.

Как рассказывали "РГ" юристы, представители покупательницы могли обратиться в суд за исполнительным листом и направить материалы судебным приставам практически сразу после принятия решения. То есть еще до Нового года. Однако представитель покупателя тогда сообщила журналистам, что надеется урегулировать вопрос без обращения к приставам. Однако за новогодние праздники квартира так и не была передана законной хозяйке. Почему так получилось, версии разнятся. Как бы то ни было, сегодня появилась информация, что представители покупателя все-таки обратились в службу судебных приставов. В свою очередь, представители певицы рассказали, что они уведомили судебного пристава о намерении певицы добровольно исполнить решение суда.