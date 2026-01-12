Ида Галич слегла со странной болезнью уже в третий раз подряд

Ида Галич пожаловалась на самочувствие. Блогерша слегла с непонятным заболеванием, из-за которого ее планы оказались на грани срыва.

© Global look

Ида Галич пожаловалась на странные симптомы заболевания. Непонятный недуг, сразивший ее и членов ее семьи, навел блогершу на конспирологические размышления.

«Если честно, еще немного, и я надену шапочку из фольги и вступлю во все группы, посвященные теориям массового заговора. У меня абсолютно все болеют по третьему кругу. Все вялые и слабые. Многих подташнивает. Многие чувствуют слабость», — пожаловалась Ида в телеграм-канале.

По словам Галич, у нее непроходимый насморк и кашель, заложены уши, а также «странно сводит зубы». После некоторого облегчения симптомы, как отметила ведущая, снова усиливаются.

«Думала, это из-за большого количества таблеток, а оказывается, у многих можно проследить этот прикол. Короче, это что такое? Кто-то пытается нас отравить?» — задала вопрос отчаявшаяся Ида.

Чуть позже Галич снова вышла на связь и сказала, что, несмотря на слабость, не собирается отказываться от своих планов. Она отправилась в аэропорт, откуда собирается улететь на Камчатку, где ее ждет съемочная группа. Ида даже сделал селфи в автомобиле.