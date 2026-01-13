Бабкина раскрыла детали новогоднего отпуска

Певица Надежда Бабкина раскрыла детали своего новогоднего отпуска. О своих праздничных привычках она рассказала на странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 75-летней Бабкиной, в отпуске она первые несколько дней практически не выходила из дома, просто «валялась».

«Это моя единственная слабость, больше ничего не надо. Отмокнуть, полежать, что-нибудь перекусить, опять рухнуть», — рассказывает звезда.

После каникул, подчеркнула певица, она удовольствием возвращается к работе.

Накануне телеведущая Дана Борисова рассказала, что для сохранения стройной фигуры во время новогодних праздников старается не переедать и не экспериментировать с алкогольными напитками. Каждый год меню новогодних блюд в доме звезды сокращается, уточнила она.