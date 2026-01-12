Цыганова о выступлении Лободы для российской бизнесвумен: «Кромешный ужас»

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале назвала выступление Светланы Лободы для российской бизнесвумен "шабашем на Пхукете".

По словам Цыгановой, в Таиланде Лобода провела концерт предположительно для гендиректора угольной компании "Разрез Южный" Елены Дробиной.

"Лобода поздравляет некую Елену Александровну, а в конце ролика камера выхватывает женщину за столиком, подозрительно похожую на Дробину, которую на Кузбассе прозвали "хозяйкой медной горы"... Если это правда, то это какой-то кромешный ужас!" — заявила артистка.

Цыганова понадеялась, что данную информацию проверят компетентные органы власти.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал "Газете.Ru", что Светлана Лобода могла получить около 15 млн рублей за выступление для российской бизнесвумен на Пхукете. По его словам, это вдвое меньше, чем певица запрашивала ранее.