«Такая хитрая»: Боня рассказала о крупных тратах дочери

Блогер Виктория Боня отругала свою дочь Анджелину за крупные траты. Об этом сообщает Super.ru.

В соцсетях Виктория опубликовала видео, в котором рассказала, что отец девочки Алекс Смерфит заметил выписки по счетам подростка. По словам Бони, если раньше Анджелина тратила по 100 евро в день, то теперь затраты возросли: 300 евро она оставила в Victoria's secret, еще 400 — в Sephora.

«Я ей написала, что тут папа спрашивает: ты не офонарела? Она такая: скажи, что это новогодний подарок. Такая хитрая, конечно!», — рассказала блогер.

Напомним, что Боня и Смерфит прожили вместе 7 лет, так и не зарегистрировав отношения официально — они расстались в 2017 году, сохранив дружбу. Дочь Анджелина родилась 17 марта 2012 года.