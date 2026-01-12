Тайные романы, карьера и безумные фанаты: жизнь Наталии Вдовиной

Еще в раннем детстве Наталия Вдовина поняла, что мечтает стать артисткой — с тех пор она ни на шаг не отступала от заветной цели. Starhit вспомнил жизненный путь знаменитости в день ее 57-летия.

Первые съемки в два года

Наталия родилась 12 января 1969 года в Белогорске. Родители будущей артистки работали в сфере строительства, но идти по их стопам девочка не планировала: еще в два года она попала на съемочную площадку «Чиполлино», что определило ее призвание. Каждые выходные мама и папа водили дочку в кино, а увиденный по ТВ музыкальный фильм «Карамболина-Карамболетта» окончательно убедил девочку в желании попасть на экраны. При этом в детстве Вдовина также занималась волейболом и легкой атлетикой. Впоследствии она переехала в Москву и поступила в «Щепку».

В столице у артистки никого не было, из-за чего родители переживали, как дочь освоится в большом городе и не поддастся ли соблазнам в общежитии, которое казалось им рассадником пьянства и разврата. Однако пороков Вдовина избежала, поскольку полностью погрузилась в учебу. После окончания курса Риммы Солнцевой актриса устроилась в «Сатирикон», где ей сразу стали давать ключевые роли.

«В этом же 1990-м вышла замуж, и у меня был прекрасный муж. Потом родила дочку, а когда вернулась, тут уж вообще началась какая-то головокружительная жизнь — я сыграла много очень интересных главных ролей. Мне невероятно повезло. Я работала с Петром Наумовичем Фоменко!», — рассказывала артистка.

Вдовина отмечала, что любит практически все свои театральные роли, поскольку каждая была классикой мирового репертуара. Через некоторое время она стала совмещать театр со съемками в кино: после роли миссис Ричард Фоллиот в сериале «Неудача Пуаро» актриса сыграла мать мальчиков в драме Андрея Звягинцева «Возвращение», получившей пять наград в Венеции.

После громкого успеха ленты Вдовину стали активно звать в сериалы: «Небо в горошек», «Таксист», «Очарование зла». Актриса перевоплощалась и для комедий, и для мелодрам. При этом чаще всего Наталии предлагали образы женщин с непростой судьбой.

Секреты красоты

Зрители и коллеги отмечали, что и в кадре, и в жизни Вдовина выглядит очень молодо. Актриса раскрывала свой секрет: правильное питание, занятия спортом и аккуратное отношение к косметологии. Наталия отказывается от агрессивных процедур, предпочитая массаж с микротоками, уколы коллагена и экзосомальную терапию.

«В моем возрасте главное — сохранить качество кожи. Сейчас у меня кожа гораздо лучше увлажнена, чем раньше. Более того, и гримеры это отмечают. Например, если мне делают грим в начале съемочного дня, он держится почти до конца. Это значит, что профессиональный уход подобран правильно», — заявляла Вдовина.

Личная жизнь

В школе у Вдовиной было много внимания от сверстников — она постоянно получала записки с признаниями в любви. Первая большая любовь у нее случилась с одноклассником: впоследствии Наталия рассуждала, что благодаря этому опыту подчеркнула немало знаний для роли Джульетты.

На четвертом курсе актриса познакомилась с выпускником школы ФСБ: молодой человек помог четверокурснице пройти на премьеру спектакля по своему служебному удостоверению. Впоследствии парень ушел в бизнес, где со своими двумя иностранными языками и предпринимательскими способностями преуспел.

«Я вышла замуж в 21 год и вряд ли являюсь каким-то исключением — в те годы многие создавали семьи в этом возрасте. И у нас как-то все буднично было. Предложение руки и сердца я получила по дороге от общежития к Белорусскому вокзалу. Слова любви будущий муж буквально пробурчал себе под нос, но я услышала и согласилась. Именно такая естественность мне по душе, без натужных эффектов, каких-то вычурных жестов», — рассказывала артистка.

Главным фактором счастливых отношений Вдовина считает совпадение человеческих ценностей и способность идти на компромисс. Актриса признавалась: в союзе были сложности в 90-е годы, которые после привели к расставанию. У пары осталась дочка Майя.

После развода у актрисы хватало поклонников: один даже преследовал Вдовину, постоянно оказываясь напротив нее в вагоне метро, другой — поджидал у входа в театр. Некий поэт звал артистку замуж, но получил отказ.

В 2007 году Наталия родила сына Рому, однако так и не сказала, кто его отец. Звезда лишь отметила, что отношения были короткими, хоть и серьезными, а мужчина из ее жизни исчез.

Вдовина мало говорит о личном, предпочитая оставлять такие детали за кадром. В 2024 году она признавалась, что не замужем, однако ее сердце занято. Избранник является состоявшимся человеком, но совсем не из творческой среды. Дочь Вдовиной училась на факультете инвестирования и риск-менеджмента в Лондоне, но впоследствии ушла в другую область — погрузилась в ЗОЖ и медитации. Сын актрисы увлекается кино и мечтает стать режиссером.