«Кринж и тянка – это искусство»: Шаляпин запишет трек на зумерском языке

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что начал осваивать язык зумеров и даже решил записать на нем новый трек в народном стиле. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что таким образом старается наладить с молодежью "ментальный и речевой контакт".

"Современный сленг зумеров — это целое искусство. Я уже выучил некоторые топовые фразы, которые мне позволяют оставаться с молодым поколением на одной волне, - заявил артист. - Например, распиаренное уже слово "кринж" — его даже моя мама знает, а вот слова "альтушка", "тянка" и подобные — это уже для более продвинутого уровня".

По словам Шаляпина, он стремится научиться говорить на языке молодежи, так как часто общается с блогерами-зумерами и хочет избежать конфликтов с ними.

Певец отметил, что, хотя он и известен дружбой с немолодыми "девчатами", но все равно хочет оставаться в тренде. Тем более с учетом того, что многие дамы старше 70 лет свободно владеют зумерским сленгом и их нужно еще догнать, подчеркнул он. Певец добавил, что хочет в будущем записать песню в народном стиле, которая будет состоять из новых фраз, используемых зумерами.

Напомним, до этого Прохор Шаляпин перечислил нужные, на его взгляд, в школьной программе популярные песни. По его словам, в школьной программе нужно больше "доброй, объединяющей" народной музыки — например "Во поле береза стояла", "Во саду ли, в огороде". Некоторые современные песни, на его взгляд, также можно было бы добавить в школьную программу, а вот хиты своей коллеги Любови Успенской он для школы не рекомендовал.