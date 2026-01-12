Полина Лурье перешла к радикальным мерам в споре с Ларисой Долиной

Исполнительница так и не освободила проданную квартиру в Хамовниках. Новая владелица жилья обратилась к судебным приставам для принудительного выселения звезды.

Громкий скандал вокруг элитной недвижимости певицы Ларисы Долиной перешел в стадию принудительного исполнения. Адвокат Светлана Свириденко, защищающая интересы новой собственницы жилья Полины Лурье, подала заявление в службу судебных приставов. Об этом сегодня сообщили журналисты Telegram-канала Mash.

По информации источника, причиной столь радикального шага стало нежелание артистки добровольно освобождать квартиру в Хамовниках. Все установленные законом сроки для выезда из помещения уже истекли. Ранее Верховный суд официально подтвердил право собственности Полины Лурье. Она приобрела эту квартиру у певицы еще полтора года назад.

Долина долгое время игнорировала мирные просьбы стороны Лурье. Артистка обещала освободить жилье до завершения новогодних каникул, но слово не сдержала. Вместо переезда исполнительница отправилась в заграничный отпуск. Сейчас Лариса вместе с дочерью и внучкой находится в Абу-Даби. Семья отдыхает в пятизвездочном отеле. Ее делом в Москве займется Федеральная служба судебных приставов.