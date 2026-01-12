Уехавший из России в Израиль комик порадовался отказу семьи от эмиграции во времена СССР

Известный комик и телеведущий Михаил Шац* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, порадовался тому, что во времена СССР его семья отказалась от эмиграции в Израиль. На эту тему он высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Шаца, в 1967 году его родственники обсуждали возможность репатриации в Израиль. Юморист уточнил, что его отец Григорий Шац отказался переезжать и объяснил решение тем, что является советским коммунистом.

«Он сильно повлиял на мою судьбу. (...) Я очень благодарен папе за то, что мы тогда остались в России и приехал я сюда (в Израиль — прим. «Ленты.ру») не в качестве багажа, а вполне осознанно», — добавил комик.

Ранее Шац рассказал, как на него повлияла произошедшая 7 октября 2023 года атака радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль. По словам юмориста, произошедшее заставило его ощутить себя евреем.