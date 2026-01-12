Лучшие роли, СВО и смерть Кеосаяна: как живет Алена Хмельницкая

В понедельник, 12 января 2026 года, актрисе Алене Хмельницкой исполнилось 55 лет. В день рождения актрисы портал News.ru рассказал о ключевых событиях в ее жизни.

Начало пути и самые яркие роли

Алена Хмельницкая родилась 12 января 1971 года в Москве, в семье артистов балета. В 1992 году окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ. На втором курсе была принята в труппу театра «Ленком».

Широкую известность Хмельницкой принесла главная роль в картине «Сердца трёх» по мотивам одноименного романа Джека Лондона. Среди других ярких ролей актрисы - роли медсестры/жены министра здравоохранения в фильме «Президент и его внучка» и певицы Ирмы в картине «Ландыш серебристый».

Личная жизнь

В 1993 году актриса вышла замуж за режиссера Тиграна Кеосаяна. В их браке родились две дочери - Александра и Ксения. В 2014 году стало известно о разводе супругов.

В 2016 году появилась информация о романе актрисы с бизнесменом Александром Синюшиным. В марте 2024-го Хмельницкая сообщила о завершении этих отношений, писал «СтарХит».

«Я благодарна за все хорошее, что у нас было. Я все помню и ни о чем не жалею. Сейчас мы идем разными дорогами. <…> Мы восемь лет прожили… Очень много всего. Не было никакого щелчка, ни приятного, ни иного. Мы медленно шли к расставанию. Только решение приняли быстро», - цитировало актрису издание.

Позиция по СВО

Кеосаян, бывший муж Хмельницкой, был известен своей позицией в поддержку СВО. Как писал «СтарХит», в этом вопросе взгляды бывших супругов расходились.

«Она мать моих детей, я пытался объяснить ей, она не слышит», - цитировал портал Кеосаяна.

Девятого мая 2022 года актриса опубликовала в своем аккаунте пост, посвященный Дню Победы. Она назвала ветеранов настоящими героями и выразила благодарность «всем народам, сражавшимся с фашистской Германией». Актриса подчеркнула, что слезы в этот день не только в память о Великой Отечественной войне, но и о том конфликте, «который происходит сейчас».

«До сих пор это кажется страшным сном!», - подчеркивала актриса.

Смерть Кеосаяна

Режиссер, телеведущий, заслуженный артист России Тигран Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября 2025 года. Главный редактор Russia Today, жена Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщала, что ее супруг находился в коме после пережитой клинической смерти.