Жизнь в Париже, два брака и мнение об СВО: судьба Ренаты Литвиновой

Сегодня актриса и режиссер Рената Литвинова празднует свое 59-летие. Как сложилась жизнь артистки, и почему она приняла решение жить в Париже, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Рената Литвинова родилась в Москве в семье медиков. Родители развелись, когда она была ребенком, и актриса неоднократно вспоминала о том, что в детстве испытывала сильную неуверенность в себе из-за своего имени, высокого роста, внешности и того, что ее отец не жил с ними.

В 1984 году Литвинова поступила на сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, ее часто приглашали сниматься в учебных и дипломных работах, а затем и в коммерческих проектах. Известность актрисе принесли работы в картинах «Граница: Таежный роман», «Небо. Самолет. Девушка», «Богиня: Как я полюбила», «Настройщик» и «Мне не больно».

При этом Литвинова проявила себя не только как актриса, но и как сценарист и режиссер. В ее фильмах чаще всего разворачивались внутренние трансформации персонажей.

Личная жизнь

Актриса дважды была замужем. Первый студенческий брак, с режиссером и продюсером Александром Антиповым, длился всего год — с 1996-го по 1997-й.

В 2001 году уже получившая известность актриса вышла замуж за бизнесмена Леонида Добровского и родила дочь. Однако в 2007 году брак распался, но бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения, они совместно воспитывают ребенка.

Отношение к СВО

После начала российской спецоперации на Украине в 2022 году Рената Литвинова эмигрировала во Францию. Она обосновалась в Париже, где купила квартиру площадью в 100 «квадратов», стоимость которой эксперты оценили в 300 млн рублей.

Первое время артистка не отвечала на вопросы о том, вернется ли она назад, а также не сообщала о судьбе спектаклей в МХТ имени Чехова со своим участием. Однако затем сообщила, что ей нравится в Париже, она стала бегать по утрам и в кафе «покупать кофе, бутерброды, багет, булочки».

«Короче говоря, да, я стала парижанкой! Мне все это нравится. Нравятся кафе, где можно выпить бокал шампанского, что-то обсудить. В Москве не могла себе этого позволить, у меня никогда не было времени», — рассказывала артистка.

А в интервью французскому журналу Acumen Литвинова сообщила, что начала свою жизнь с чистого листа, и ей пришлось «трансформировать вынужденную эмиграцию в творческую экспансию». При этом актриса никогда открыто не высказывалась об СВО, но в прошлом году пожелала на Новый год, чтобы наступил мир.

После того как Литвинова переехала в Европу, она начала регулярно встречаться с креативным директором Balenciaga, грузинским дизайнером Демной Гвасалией. Актриса принимала участие в его показах и называла модельера гением.

Ссора с Земфирой*

В сентябре 2023 года появились слухи о ссоре Ренаты Литвиновой с давней подругой, певицей Земфирой* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Критик Отар Кушанашвили предполагал, что конфликт связан с поведением певицы, которая оказалась в центре скандала в Казахстане.

Напомним, что Земфира* устроила в 2023 году в гримерке концертной площадки в Казахстане погром. СМИ сообщали, что менеджеры артистки требовали от организаторов детального соблюдения райдера с фотоотчетом. Незадолго до прибытия знаменитости на площадку менеджеры обновили райдер и потребовали привезти коньяк определенной торговой марки. Найти его не удалось, и доставка исполнительницу на площадку сопровождалась криками и истериками.

После концерта в гримерке царил полный хаос — на полу валялась битая посуда, а помещение оказалось залито алкоголем. Организатор мероприятия Дана Орманбаева назвала менеджмент Земфиры* «чудовищным».

* признана Минюстом РФ иностранным агентом.