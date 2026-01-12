Юлия Проскурякова пожаловалась на лишние килограммы: «Ужас!»

Жена Игоря Николаева поправилась за время новогодних каникул. 43-летняя певица уже приступила к тренировкам, чтобы вернуть стройность.

Новогодняя пора — время традиционных щедрых застолий. Для многих артистов длинные выходные становятся настоящим испытанием на прочность: плотный график выступлений сменяется домашним отдыхом с обилием калорийных блюд. В то время как одни стараются скрывать набранные килограммы, другие выбирают оставаться честными со своими фанатами.

Супруга известного композитора Игоря Николаева решила не скрывать от подписчиков изменения в своей внешности. В социальных сетях Юлия Проскурякова призналась, что за время новогодних праздников набрала лишние килограммы. Увидев цифру на весах, она не стала скрывать своего разочарования. 43-летняя исполнительница сразу же отправилась в спортзал на интенсивную кардиотренировку.

«Плюс 4 кг за новогодние праздники! Ужас! А как у вас?» — обратилась к публике избранница композитора.

Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова уже более десяти лет счастливы в браке. Свои отношения супруги официально узаконили осенью 2010 года. Позже, в октябре 2015-го, у пары родилась долгожданная общая дочь Вероника.