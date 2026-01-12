«Мы как Змей Горыныч»: Лазарев поделился забавным фото с детьми

Певец улетел в Дубай вместе с детьми. В его соцсетях появилось умилительное фото с 11-летним Никитой и 7-летней Анной.

Январские праздники — отличное время для семейного отдыха. Многие российские звезды предпочли сменить суровую зиму на что-то более теплое. Вот и популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Для своего отпуска 42-летний артист выбрал солнечный Дубай. Компанию ему составили дети — 11 летний сынок Никита и 7-летняя дочка Анна.

Лазарев активно делится контентом в своих соцсетях. Накануне там появилось забавное фото с ребятами. Певец и его наследники вышли на связь с публикой прямо из бассейна. Сергей позировал в середине, а его детишки — по бокам. «Мои. Мы как Змей Горыныч с тремя головами», — пошутил исполнитель в описании к фотографии.

Публикация звезды сцены мгновенно собрала тысячи лайков. Подписчики не стали скрывать своего восторга от столь милого семейного кадра. В комментариях Сергею и его детишкам сделали множество приятных комплиментов.