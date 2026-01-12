Экс-солистка легендарной поп-группы «ВИА Гра» Татьяна Котова решила переждать рекордные снегопады в тепле. После новогодних праздников артистка отправилась на Мальдивы, откуда радует своих поклонников не только вкусной едой, бирюзовым морем и ярким солнцем, но и горячими снимками. Звезда не поддалась праздничному искушению, смогла сохранить невероятную форму и теперь с гордостью демонстрирует идеальное тело у себя на странице в социальных сетях.

«Слишком хорошо, чтобы быть скромной», — так Татьяна описала свое курортное настроение.

По информации издания Maximonline, Котова путешествует одна. Ранее она намекала на отсутствие перемен в личной жизни. Экс-солистка «ВИА Гры» в основном занимается работой над проектами и проводит время в шикарной квартире в Москве, на которую она заработала сама.

Невероятные фотографии одной из самых ярких артисток российской сцены в стране, где никогда не видели снега — в галерее «Рамблера».