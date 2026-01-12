Новая жена увезла Прилучного подальше от сына

Сыну Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофею исполнилось 13 лет. По такому случаю популярная актриса устроила для наследника праздник в одном из развлекательных центров Москвы, куда пригласила его друзей. А вот среди гостей отца Тимофея обнаружено не было.

Отметим, что Павел Прилучный вместе с новой женой, актрисой Зепюр Брутян, отправился отдыхать в теплую страну. Об этом сообщила сама избранница популярного актера.

"Увезла мужа в путешествие", - сообщила Зепюр в своем официальном телеграм-канале.

Отметим, что до недавнего времени Тимофей жил с отцом и якобы даже думать не хотел о том, чтобы быть с матерью. Лишь спустя месяцы судебных разбирательств Агате Муцениеце удалось отвоевать сына у Павла Прилучного. Теперь мальчик находится с ней.

Кстати, не так давно у Тимофея родилась сестра. Как назвали малышку, пока неизвестно. Напомним, что летом Агата Муцениеце вышла замуж за аккордеониста-виртуоза Петра Дрангу. Кроме того, у актрисы есть дочь Мия от Павла Прилучного.