«Породистый мужчина»: фанаты поражены внешним видом сына Водонаевой

43-летняя блогерша поделилась редким снимком с подросшим сыном Богданом. Подписчики Водонаевой пришли в восторг от статного вида юноши.

© WomanHit.ru

Телеведущая и блогер Алена Водонаева воспитывает единственного сына Богдана. Его экс-участница «Дома-2» родила в браке с предпринимателем Алексеем Малакеевым. В августе 2025 года мальчику исполнилось 15 лет. Звезда редко делится подробностями частной жизни, но всегда подчеркивает свою привязанность к наследнику.

Накануне в личном блоге Алены появилось совместное фото с Богданом. Они вместе посетили день рождения журналистки Алены Жигаловой. Праздник прошел еще в декабре, но кадры опубликованы только сейчас. Для выхода в люди 43-летняя Водонаева выбрала леопардовый удлиненный жакет с ремешком. Богдан предпочел лаконичный образ во всем черном.

© Соцсети

Эта фотография моментально спровоцировала волну обсуждений в комментариях. Подписчики пришли в восторг от того, как же повзрослел юноша. Пользователи Сети отметили, что он выглядит очень взрослым и статным для своих лет.