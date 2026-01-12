Абьюз, материнство и уход из театра: как живет Глафира Тарханова

Российская актриса Глафира Тарханова призналась, что подверглась психологическому насилию со стороны коллеги. News.ru рассказал, что об этом известно и как сейчас живет артистка.

Абьюз

В новом выпуске шоу «В гостях у Ханги» Тарханова поделилась переживаниями, которые были связаны с эмоциональным насилием. По словам артистки, однажды у нее возникли разногласия с коллегой по театру — они играли в одной постановке, но из-за конфликта актер начал оказывать на Тарханову давление.

«Мы перестали разговаривать через какое-то время. То есть просто человек очень некрасиво себя вел. Ну вот как дома, только на работе. И поэтому это был такой период сложный для меня в том плане, что он длился почти год, потому что есть какие-то контрактные обязательства», — призналась актриса.

Тарханова отметила, что обращалась к руководству, однако оно не спешило предпринимать меры. Испугалось начальство только когда поняло, что актрису «могут прибить на сцене». Ситуация сказалась на самочувствии артистки, а из-за волнения у нее поднималась температура.

Уход из «Сатирикона» и личная жизнь

В августе 2022 года Тарханова уволилась из театра «Сатирикон», в котором прослужила 20 лет. Артистка ушла тихо и без скандалов, выразив признательность коллегам за совместную работу.

Сейчас она активно продолжает сниматься. В 2024 году Тарханова появилась в сериале «Обоюдное согласие», а в 2025 году — в фильмах «Даниловский тупик» и «Папа может». В 2026 году планируется премьера сериала с Тархановой «Жизнь заново».

Артистка продолжает жить с мужем актером Алексеем Фадеевым. Их роман начался на съемках фильма «Главный калибр» в 2006 году. Семья воспитывает четырех сыновей, а в 2024 году у супругов родилась дочка.