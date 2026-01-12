Бузову возмутили жалобы москвичей на снегопад

Ольга Бузова обратилась к москвичам, которые оказались недовольны снегопадом. В личном блоге в запрещённой соцсети певица возмутилась такой реакции на погоду и заявила, что осадки не должны так удивлять жителей столицы.

«Алло, мы живем в России, и зимой у нас снег, и бывают снегопады. И это нормально, нужно быть к этому готовым всем. А почему все другие в шоке?» — задалась вопросом звезда «Дома-2».

Оля также рассказала, что сама заранее готовится к приходу зимы. Помимо стандартной замены шин на автомобиле, она закупается тёплой одеждой, выбирает каждую вещь тщательно, а также заблаговременно планирует свои маршруты, чтобы не попасть в пробку из-за непогоды.

