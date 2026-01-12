Стало известно, как Елена Степаненко неожиданно вернулась на телевидение

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко после длительного перерыва вновь появилась на федеральном телеканале. Артистка приняла участие в новом выпуске программы «Утренняя почта» на канале «Россия 1».

72-летняя юмористка вышла в эфир с новым номером, активно участвовала в программе и привлекла внимание зрителей заметными изменениями во внешности. Степаненко выглядела значительно моложе прежнего, что сразу стало предметом обсуждения среди аудитории.

После развода с Евгением Петросяном артистка на длительное время отказалась от публичной активности и концертной деятельности, несмотря на предложения продюсеров и потенциально высокие гонорары. В тот период она практически не появлялась на телевидении и вела закрытый образ жизни. Известно, что сразу после разрыва сил на работу над внешностью у нее не было.

Ранее Степаненко рассказывала, что при росте 168 сантиметров ее вес достигал 110 килограммов. В последнее время ситуация изменилась: по имеющимся данным, артистка похудела до 68 килограммов. В профессиональной среде обсуждаются версии о возможном хирургическом вмешательстве, однако официального подтверждения этому нет, а изменения выглядят сдержанно и естественно.

Как сообщалось ранее, в августе 2025 года Степаненко начала возвращаться к работе на телевидении и приступила к съемкам программ. До этого она некоторое время находилась в США, где проживает старшая дочь Евгения Петросяна. После развода родителей женщина поддержала Степаненко и прекратила общение с отцом и его новой семьей.