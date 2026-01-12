Наталья Штурм объяснила, почему Долина не вернула ключи Лурье

Лариса Долина так и не вернула ключи от квартиры Полине Лурье. Наталья Штурм попыталась объяснить мотивацию артистки.

История с выселением Ларисы Долиной так пока и не пришла к закономерному финалу. Пока что законная владелица жилья Полина Лурье не получила свои ключи. Сегодня было открыто исполнительное производство в отношении артистки — ей дали пять дней на выселение. Однако сейчас певица отдыхает в Абу-Даби. Здесь она пробудет до 20 января.

Поведение Долиной резко осуждают и простые граждане, и селебрити. Обо всей этой квартирной эпопее высказалась певица Наталья Штурм. Она считает, что Лариса Александровна просто-напросто мстит за то, что не вышло так, как ей хотелось.

«Это демарш со стороны Ларисы Долиной. Мелкая месть, что не получилось по „ее“. „Я великая Лариса Долина, а вы дерьмо собачье. Квартиру отсудили, радуйтесь, что вам еще надо?“», — озвучила Штурм посыл Долиной в беседе с порталом «Телепрограмма».

По мнению Натальи, артистке уже нечего терять — она и так стала одной из самых ненавидимых персон в стране. Штурм считает, что всем заинтересованным сторонам все же придется подстроиться под Долину.

Стало известно, где проводит отпуск Долина

История приняла неслыханный масштаб после того, как суд признал спорную квартиру за Долиной. Покупательница Полина Лурье, таким образом, осталась без жилья и денег. На певицу тогда обрушился народный хейт, и вскоре за дело взялся Верховный суд. Он встал на сторону Лурье. Однако пока что Полина не получила ключи от квартиры.