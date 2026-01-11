«Это был большой грех»: Сосо Павлиашвили рассказал о любовных похождениях

Певец Сосо Павлиашвили откровенно затронул пикантную тему. В «Вопросе ребром» музыкант признался, что всегда пользовался популярностью у женщин, а теперь жалеет о своих похождениях:

«Это был большой грех, я вам скажу. Не раз поплатился за это, потому что блуд — грех». «Может быть, они вдохновили меня на что‑то лучшее и подготовили меня к встрече с супругой», — рассуждает Павлиашвили.

Кстати, первый брак артиста был разрушен — как признавался сам Сосо, причина лежит на нём: «Было очень много соблазнов».

Каждый день Павлиашвили просил прощения у Нино. Она осталась в родной Грузии, пока он строил карьеру в Москве.

Позднее Сосо женился на Ирине Патлах, с которой вместе более 25 лет. У них родились две дочки — Елизавета и Сандра.

61‑летний певец выступает на сцене исключительно с сыном Леваном. Стоимость такого «выхода» обходится в 2,5 млн рублей за один вечер. За мероприятие они исполняют около десяти песен: одну‑две Павлиашвили‑старший может исполнить соло, но не всегда.