Стало известно, где проводит отпуск Долина

Лариса Долина покинула Россию — певица решила отдохнуть в Абу-Даби с дочерью и внучкой. Вместе с тем, социолог Полина Лурье до сих пор не получила ключи от квартиры в Хамовниках, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, официальная сдача квартиры перенесена ориентировочно на 20 января — исполнительница планирует вернуться к этому сроку из ОАЭ.

Журналисты заметили, что Долина живёт на острове Саддият — в 5* Rixos Premium Saadiyat Island. Стоимость суток в этом отеле составляет от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей.

В программе отдыха — бассейны, спа, массажи, спортзал, теннис и вечеринки с диджеями. В столовой подают морепродукты, блюда японской и итальянской кухни.

Юрист заявил об угрозе Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

Ранее адвокат артистки Мария Пухова сообщила, что адвокат Лурье Светлана Свириденко отказалась подписывать акт приема-передачи жилья, купленного у Долиной, из-за некорректной даты в документе.

Адвокат уточнила, что сейчас Долина находится не в Москве, а Свириденко решила дождаться возвращения артистки.