Долина в январе может остаться без зрителей на концерте в Москве

Через две недели в Москве состоится первый концерт певицы Ларисы Долиной в 2026 году, однако на него продано всего 18 билетов. Артистка должна выступить в баре Petter 27 января.

Площадка рассчитана на 91 место. При этом желающих увидеть певицу вживую набралось всего 20 процентов от общего числа мест. В продаже есть места за столиками стоимостью от 9,5 до 18,5 тысячи рублей — в зависимости от расположения. За Долиной также можно понаблюдать у бара за 15,5 тысячи рублей.

Артистка будет выступать чуть больше часа, передает РИА Новости.

Адвокат Ирина Зуй подробно рассказала о процедуре, через которую предстоит пройти певице Долиной, когда начнется судебное производство в связи с ситуацией вокруг оспариваемой квартиры. Она отметила, что после подачи заявления судебный пристав пишет постановление, в котором устанавливается срок исполнения.

Артистка до сих пор не отдала ключи от квартиры Полине Лурье. Долина и ее представители, ссылаясь на обстоятельства, оттягивали момент передачи недвижимости. Что происходило с недвижимостью после решения суда по резонансному делу — в материале «Вечерней Москвы».