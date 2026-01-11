Названа «фатальная» ошибка Кадышевой на концертах, которая может стоить ей карьеры

Певица лишилась корпоративов на новый год. Эксперты прокомментировали промахи звезды

Надежда Кадышева теряет заказы, требуя выступать вместе с сыном Григорием. Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев назвал это «фатальной ошибкой» в комментарии «Спутнику в Крыму».

«Организаторы отказываются: публика хочет хиты самой Кадышевой, а не 70-80% программы от сына ради „преемственности“. В кулуарах от „Золотого кольца“ отмахиваются», — пояснил Бабичев.

В декабре 2025-го Надежда просила 50 млн рублей за совместный слот — покупателей не нашлось.

