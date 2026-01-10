Адвокат заявила, что Ларису Долину могут принудительно выселить из квартиры после 12 января
Действия Ларисы Долиной, из‑за которых передача квартиры Полине Лурье затягивается до 20 января, являются бессмысленными. Покупательница может приступить к принудительному выселению певицы после 12 января. Такую точку зрения выразила для «КП» адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко.
Так, Лурье может обратиться к приставам за принудительным исполнением судебного решения, если ответчик не исполняет его в добровольном порядке. Суды начнут работать после праздников — с 12 января. Полина может получить исполнительный лист с последующим предъявлением в ФССП.
Лист передаётся с заявлением о возбуждении исполнительного производства приставу, который в течение трёх дней выносит постановление о возбуждении исполнительного производства.
«<…> дальнейшее затягивание лишь создаёт риски для самой Долиной», — подчёркивает адвокат.
Впрочем, рассудила юрист, нельзя исключать, что отъезд за границу и участие в подписании акта приёма‑передачи представителя без нотариально удостоверенной доверенности могут быть реальными факторами, которые не дают довести ситуацию до конца.
Читайте также: Передача ключей Полине Лурье не состоялась: «Лариса Александровна не пришла»