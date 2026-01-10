Киркоров раскрыл детали своего райдера

Певец Филипп Киркоров рассказал о своем райдере. В интервью «КП» он признался, что скромен в своих предпочтениях и у него нет каких-то строгих требований к организаторам мероприятий.

По словам Киркорова, перед концертом он не может есть, поскольку артист должен выступать голодным — «это закон». При этом он отметил, что в гримерке его обязательно должны ждать бутерброды — «с колбасой докторской, сыром, зефирчиком».

Киркоров также рассказал, что готовит к своему 60-летию, которое наступит в 2027 году, «что-то особенное». А пока он решил сделать «генеральную репетицию юбилея» и выступить с большими концертами в 2026 году.

«Естественно, будет новый балет, новые костюмы. Переодевание — моя коронная фишка. По-моему, только два артиста в мире заморачиваются на этом очень сильно — Шер и Филипп Киркоров. На концертах в Кремле к 55-летию я переодевался 27 раз», — заявил он.

Артист также рассказал поддерживает хорошую форму благодаря правильному образу жизни. Он рано ложится, а после пробуждения занимается спортом. Киркоров признал, что такой режим довольно сложный, а еще труднее его соблюдать во время гастролей.