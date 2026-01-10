Иван Ургант прервал молчание едкими шутками над Дибровым и Долиной

Шоумен опубликовал свежий ролик с участием детей. Иван Ургант высмеял расстегнутую ширинку Дмитрия Диброва и «квартирный вопрос» Ларисы Долиной.

После отъезда из России Иван Ургант долгое время не выходил на связь с аудиторией. Шоумен вел закрытый образ жизни и редко радовал поклонников свежим контентом. Однако сегодня в его личном блоге появилась новая публикация. Телеведущий выложил ролик своего шоу с детьми. В этом видео он обсудил с ребятами некоторые взрослые темы. Иван показывал им фотографии знаменитостей и просил определить, богами каких сфер они могли бы стать.

Рассматривая снимок Дмитрия Диброва, юная участница видео назвала его возможным богом технологий. Девочка предположила, что шоумен способен успешно чинить различные вещи. Иван моментально отреагировал на эту реплику. Он напомнил зрителям о недавнем конфузе артиста с расстегнутой ширинкой.

«Да, он мог бы чинить молнию на брюках!» — пошутил Ургант.

На другой фотографии позировала Лариса Долина, которую Иван назвал богиней погоды в доме. Собеседница поинтересовалась, управляет ли артистка природными явлениями вроде снегопада.

Ургант перевел тему в русло громкого скандала с недвижимостью исполнительницы. Он едко заметил, что Долина сейчас решает более приземленный вопрос, например, останется ли у человека дом в принципе.