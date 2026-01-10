Прохор Шаляпин отказался от медалей и признался, что не гонится за славой

Прохор Шаляпин признался, что переживает новый всплеск популярности, который стал для него неожиданным.

Артист рассказал, что в последнее время его все чаще приглашают на различные мероприятия и даже предлагают награды и медали, однако сам он относится к этому с заметной долей иронии и предпочитает держаться в стороне от официальных почестей.

«Меня сейчас приглашают в какие-то места, пытаются вручить медали. Но я в основном отказываюсь. Не то чтобы я скромный — просто не хочу вызывать лишние вопросы. Я артист, шоумен, мое дело развлекать людей», — поделился Шаляпин в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

По словам артиста, все полученные ранее награды и кубки он давно вывез на дачу. Звания и регалии для него не имеют решающего значения — куда важнее живая реакция публики и чувство любви со стороны зрителей.

«Пусть даже ненадолго меня полюбили. Но это самое лучшее, что может быть для любого артиста», — отметил он.

Шаляпин подчеркнул, что хорошо знает законы шоу-бизнеса и не питает иллюзий по поводу стабильности успеха. За годы работы в индустрии он видел немало примеров стремительных взлетов и болезненных падений коллег.

Артист честно признался, что относится к своей популярности философски и понимает: она может быть временной — в том числе из-за его собственного характера и лени.

