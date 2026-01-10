Возвращение BTS сопровождается инсталляциями по всему миру

Южнокорейская поп-группа BTS, ставшая мировым феноменом, объявила дату релиза нового альбома, первого за четыре года. Продюсерская компания BigHit Music пообещала фанатам, что пятый студийный альбом будет доступен к прослушиванию 20 марта. Еще в начале ноября прошлого года участники группы подтверждали, что альбом записан. Хотя к полноценной работе над ним они приступили только в июле 2025-го, когда все семеро айдолов BTS завершили обязательную службу в армии и вернулись к работе в шоу-бизнесе.

© Московский Комсомолец

Это будет первый полноценный альбом группы с выхода их сборника “Proof” в 2022 году. В первые же дни нового года продюсерская компания группы заявила, что свежий альбом имеет особое значение, потому, что отражает музыкальное направление, которое команда будет развивать в будущем. Участники были глубоко вовлечены в процесс написания песен, от концепта до доработки текстов и мелодий.

«Участники вложили свои мысли и личный стиль в каждую песню, выразив через музыку эмоции, переживания и жизненный опыт, который они приобрели за последнее время», — поделились представители BigHit Music.

Альбом, состоящий из 14 песен, представлен как сборник искренних историй, которыми BTS хотят поделиться со своими поклонниками.

Одновременно с анонсом выхода альбома, BTS также подтвердили начало своего мирового турне. Подробное расписание тура будет объявлено отдельно 14 января. Это объявление быстро привлекло внимание со стороны мирового фан-сообщества, учитывая, что BTS не проводили концертов в полном составе с тех пор, как отправились на военную службу.

В центре столицы Южной Кореи появилась масштабная инсталляция, запускающая отсчет дней к выходу пятого альбома BTS. Это случилось на следующий день после официального объявления о дате релиза. В самом центре Сеула, на главной лестнице Центра искусств Седжона у площади Кванхвамун композиция из названия группы, логотипа нового альбома и даты релиза аккуратно встроились в городскую среду, превратив пространство в точку притяжения для фанатов.

Эта локация важна для артистов: BTS начинали в Корее и теперь возвращаются сюда, чтобы начать новую главу своей истории. В ближайшее время подобные инсталляции появятся в Нью-Йорке, Токио и Лондоне, превращая камбэк в глобальное событие задолго до релиза.